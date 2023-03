„Piłkarskie Orły”. Wiosenne przebudzenie Ilkaya Durmusa? Turek w meczu z Miedzią Legnica strzelił gola i dołożył asystę

Durmus jest kluczową postacią w zespole biało-zielonych i jego wysoka forma jest bardzo potrzebna drużynie. Kibice pamiętają go z okresu po przyjściu do gdańskiego zespołu, kiedy dawał jakość i robił różnicę na boisku. Z czasem było jednak coraz słabiej. W rundzie jesiennej strzelił tylko jednego gola – w przegranym u siebie meczu z Legią Warszawa w rozgrywkach Fortuny Pucharu Polski. W PKO Ekstraklasie nie pomagał i często był krytykowany za swoją postawę i bezproduktywność. W klubie zasłużył jednak na zaufanie, bowiem w styczniu został przedłużony kontrakt z Ilkayem i teraz będzie obowiązywać do końca czerwca 2026 roku.

Przed Lechią bardzo trudny okres i ciężka walka o utrzymanie w krajowe elicie. Kibice wciąż czekali na przebudzenie Durmusa i że zacznie pomagać drużynie, aby ta nie spadła z ligi. I doczekali się w meczu z Miedzią. Turecki skrzydłowy zaczął tym razem mecz na ławce rezerwowych, ale wejście od początku drugiej połowy zanotował naprawdę bardzo dobre.