Piłkarskie orły. Duet strzelców Arki Gdynia we wrześniu wyznacza właściwy kierunek. Przed szansą sportowcy z niższych lig

Piłkarskie orły - wrześniowe zestawienie na Pomorzu

Piłkarze ekstraklasowej Lechii Gdańsk oraz I-ligowych Chojniczanki Chojnice i Arki Gdynia trenują na swoich obiektach. Mają przymusową przerwę w rozgrywkach ze względu na mecze reprezentacji. W tym miesiącu statystyk już w żaden sposób nie poprawią, bo ich kolejne mecze zaplanowane są na początek października. W naszym rankingu to jest okienko, które mogą wykorzystać zawodniczki i zawodnicy klubów z niższych lig. Przed szansą w nadchodzący weekend stają więc reprezentanci Raduni Stężyca (II Liga) oraz III-ligowcy, tak wśród mężczyzn, jak i kobiet.

A jest co nadrabiać. W zestawieniu września czołowe miejsca należą do zawodników Arki Gdynia, Lechii Gdańsk oraz Chojniczanki Chojnice. Z czego żółto-niebieskich jest aż czterech. Od początku naszej statystycznej zabawy chwalimy Karola Czubaka oraz Omrana Haydary'ego. To oni są na czele zestawienia. Po dwa razy do bramki rywali trafiali także Hubert Adamczyk oraz Michał Marcjanik. Gdyńskich zawodników rozdziela Flavio Paixao, który dwoma bramkami z Jagiellonią Białystok wskoczył do zestawienia. Ma to związek z tym, że gole w najwyższych ligach mają większy przelicznik punktowy.