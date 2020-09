Piłkarska PKO Ekstraklasa słaba, jak nigdy wcześniej. Nasza liga jest 32. w rankingu UEFA. Za nami już tylko małe europejskie państwa

Legia Warszawa przegrała z Omonią Nikozja 0:2 w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów

Polskie kluby na tle Europy. Jeszcze w sierpniu 2020 roku z walki o fazę grupową Ligi Mistrzów odpadli mistrzowie Polski, a z trzech drużyn w eliminacjach Ligi Europy do drugiej rundy kwalifikacji przebrnęły dwa. PKO Ekstraklasa święci rekordy w sprzedaży praw telewizyjnych, co winduje budżety klubów nad Wisłą. Jednocześnie polskie kluby nie są w stanie zbudować długofalowej wizji rozwoju, która zagwarantowałaby konkurowanie z europejskimi klubami z niższych lig.

PKO Ekstraklasa - 32. liga w Europie UEFA w najnowszym zestawieniu lig krajowych umiejscowiła Polskę na 32 miejscu na 55 federacji piłkarskich. Za PKO Ekstraklasą są już takie "potęgi", jak Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Północna Macedonia, czy Albania. Już dawno porzuciliśmy nadzieję, aby załapać się do Top 15 lig Starego Kontynentu. To przekłada się na możliwość wystawienia pięciu drużyn w europejskich pucharach. Polska od lat wystawia cztery, a i tak awanse do fazy grupowej Ligi Europy można policzyć na palcach jednej ręki. Kamil Rogólski, użytkownik Twittera, zadał sobie trud, aby policzyć kraje, których mistrz nie zdołał awansować do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów w ciągu ostatnich trzech sezonów. Aby grać w fazie grupowej Champions League trzeba przejść cztery etapy. Polska znalazła się tutaj w gronie takich państw, jak: Finlandia, San Marino, Andora, Mołdawia, Estonia, Walia, Czarnogóra, Islandia, Wyspy Owcze, Gibraltar, Malta, Kosowo, Gruzja, Albania, Bośnia i Hercegowina, Irlandia, Łotwa, Armenia, Luksemburg, Irlandia Północna. Większość z nich to po prostu małe kraje, w których podaż dobrych sportowców jest ograniczona.

Wiele z wyżej wymienionych piłki nożnej nie może uprawiać w sposób zupełnie profesjonalny. Ba, aby zdać sobie sprawę z beznadziejnego poziomu naszej ekstraklasy, trzeba sobie uświadomić, że znajdujący się tuż za Polską w rankingu UEFA Liechtenstein... nie ma rozgrywek ligowych. Rozgrywany jest w tym malutkim kraju (prawie 39 tys. mieszkańców - tyle co Malbork) jedynie puchar. Jedyny profesjonalny klub, jakim jest FC Vaduz, występuje w lidze szwajcarskiej. W sierpniu 2020 roku nie mamy już reprezentanta Polski w eliminacjach Ligi Mistrzów. Legia Warszawa okazała się za słaba, aby wyeliminować mistrza Cypru - Omonię Nikozja. Przegrała przy Łazienkowskiej 0:2 po dogrywce, grając od 56 minuty w dziesiątkę. Legia ma jeszcze szansę występów w eliminacjach do Ligi Europy.

Od pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy mieliśmy trzy zespoły. W drugiej będą już tylko dwa. Pierwszej przeszkody, wicemistrza Szwecji nie przeszła Cracovia. "Pasy" przegrały na wyjeździe z Malmö FF 0:2. Pozytywnie zaskoczył Piast Gliwice. Trzecia drużyna poprzedniego sezonu wygrała w Mińsku 2:0 z Dynamem. "Zgodnie z planem" wicemistrzowie Polski, Lech Poznań, pokonali 3:0 łotewski klub Valmiera FC.

Tuż przed startem polskich klubów w europejskich pucharach Ekstraklasa S.A. pochwaliła się sprzedażą praw telewizyjnych na kolejne dwa sezony - 2021/2022 oraz 2022/2023. Kontrakt został podpisany z głównymi partnerami telewizyjnymi, Canal+ oraz TVP. Sumaryczna wartość kontraktów w trakcie czterech sezonów (2019/20 – 2022/23), wraz z kosztami produkcji sygnału telewizyjnego przez Ekstraklasa Live Park w jakości 4K i Ultra HD, wyniesie 1 mld złotych. Z tej sumy 250 mln złotych za rozegrany sezon 2019/20 zostało już rozliczone. Tak wielkie wpływy z praw telewizyjnych w polskich realiach nie przekładają się na stabilność kadrową i rozsądną politykę transferową. Nad Wisłą wciąż pokutuje przeświadczenie, że nie warto inwestować w młodzież, ponieważ trzeba ściągać zawodników ogranych, z innych lig. Można przy tym mnożyć przykłady, kiedy takie rozumowanie okazywało się ślepą uliczką, a księgowi łapali się za głowy obserwując stosunek budżetu wynagrodzeń do całego budżetu klubowego.

Potencjalni rywale Legii Warszawa Jak długo potrwa przygoda polskich klubów z europejskimi pucharami? Bazując na dotychczasowych występach, nie warto mieć złudnych nadziei. Premia za awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów przeszła Legii Warszawa koło nosa. A mówimy tutaj o potężnym zastrzyku finansowym - 15,250 mln euro. Awans do fazy grupowej Ligi Europy to już "tylko" 2,92 mln euro z UEFA.

Legia Warszawa, która odpadła z eliminacji do Ligi Mistrzów, znalazła się w tzw. ścieżce mistrzowskiej trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Losowanie odbyło się 1 września, a mistrzowie Polski będą w nim rozstawieni. Pojedyncze mecze rozegrane zostaną 24 września. Na kogo trafi Legia Warszawa?

Mistrzowie Polski zmierzą się ze zwycięzcą meczu FK Sileks Kratovo (Macedonia Północna) - Drita Gnjilane (Kosowo). Ten mecz zostanie rozegrany w Skopje 17 września o godz. 20.00. Legia w trzeciej rundzie eliminacji zagra w Warszawie.

Potencjalni rywale Lecha Poznań Wicemistrzowie Polski w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy także byli rozstawieni. Losowanie odbyło się 31 sierpnia, a pojedyncze mecze zaplanowano na 17 września. Na kogo trafi Lech Poznań?

W drugiej rundzie eliminacji do Ligi Europy "Kolejorz" zagra 16 września o godz. 19.00 na wyjeździe ze szwedzkim Hammarby IF. Jeśli przejdzie tę trudną przeszkodę, to w trzeciej rundzie trafi na zwycięzcę meczu ÓFI Kreta (Grecja) - Apóllon Limassol (Cypr). Spotkanie wyspiarzy 17 września o godz. 19.00. Lech w trzeciej rundzie grać będzie na wyjeździe. Potencjalni rywale Piasta Gliwice Trzecia drużyna poprzedniego sezonu PKO Ekstraklasy do drugiej rundy eliminacji Ligi Europy przystąpiła jako zespół nierozstawiony. Losowanie odbyło się 31 sierpnia, a pojedyncze mecze zaplanowano na 17 września. Na kogo trafi Piast Gliwice?

W drugiej rundzie eliminacji do Ligi Europy "Piastunki" zagrają 17 wrześnie o godz. 20.00 z austriackim TSV Hartberg. Ten mecz rozegrany zostanie w Gliwicach. Jeśli Piast wygra, to w trzeciej rundzie zmierzy się ze zwycięzcą spotkania IFK Göteborg (Szwecja) - FC Kopenhaga (Dania). Ten mecz 17 września o godz. 18.00. Gliwicka drużyna w trzeciej rundzie grać będzie na wyjeździe. Pierwszy w historii awans Piasta Gliwice do kolejnej rundy europejskich pucharów