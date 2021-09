Pijany motocyklista, bez prawa jazdy i kasku zatrzymany w Sopocie. Mężczyzna przewrócił się i uszkodził radiowóz Stanisław Balicki

34-latek mógł się spodziewać, że obserwują go policjanci, z którymi chwilę wcześniej miał do czynienia. Mimo to, nietrzeźwy mężczyzna wsiadł na motocykl, łamiąc dodatkowo większość przepisów, które do złamania były. Poszkodowany jest także pies imprezowego Chilijczyka, który musiał czekać na swojego pana w schronisku.