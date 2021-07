Pijani rodzice z 3-letnim dzieckiem zgłosili się na pogotowie w Sopocie. Teraz zajmie się nimi sąd rodzinny

Pijani rodzice opiekowali się dzieckiem

Sopoccy policjanci natychmiast pojechali na miejsce. Badanie wykazało, że 38-letnia matka miała 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu, a 35-letni ojciec - 2, 6 promila. I w takim stanie opiekowali się 3-latkiem.

Okazało się, że wypoczywający z dzieckiem nietrzeźwi rodzice to Polacy mieszkający na co dzień w Szwecji, którzy do Sopotu przyjechali na wakacje. Lekarz przebadał dziecko i nie stwierdził u niego żadnych obrażeń. Jednak 3-latek po interwencji policji trafił do placówki opiekuńczej, a matka z powodu agresywnego zachowania do pogotowia socjalnego, w którym trzeźwiała.

Lucyna Rekowska, asp. szt. Komendy Miejskiej Policji w Sopocie potwierdziła, że w poniedziałek rodzice zostali przesłuchani.