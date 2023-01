Patryk Tuszyński nie zwalnia w sparingach. Chojniczanka Chojnice lepsza od Górnika Łęczna w spotkaniu w Opalenicy WIDEO

Sparing Chojniczanka Chojnice - Górnik Łęczna 28.01.2023

Podopieczni trenera Krzysztofa Bredego zaliczyli już szósty mecz kontrolny tej zimy. Tym razem mierzyli się na boisku w Opalenicy z bliskim sąsiadem z tabeli Fortuny 1 Ligi - Górnikiem Łęczna. Wygrali 2:0, a czwarty raz z rzędu do siatki rywali trafił Patryk Tuszyński. Tym razem wykorzystał rzut karny, a skapitulować musiał Maciej Gostomski. Tuż przed końcem spotkania pięknym uderzeniem zza pola karnego popisał się natomiast Bartłomiej Kalinkowski.

- Wynik jest bardzo pozytywny, bo to już trzecie zwycięstwo z rzędu. Cieszy bardzo, że to kolejny mecz na zero z tyłu. Detale, na które pracujemy w defensywie, przynoszą wymierne efekty. To też sparing okraszony piękną bramką, a to jedna z rzeczy, jaka będzie nas cechowała. Bardzo dużo uderzeń i udało się to zamienić na gola. Dwa tygodnie, które pozostały do inauguracji rundy wiosennej, to czas, w którym jakość jednego i drugiego zespołu mocno wzrośnie. Nie popadajmy w huraoptymizmy, bo dobrze wiemy, jakie mamy deficyty i gdzie znajdują się nasze rezerwy. Cały czas staramy się tę naszą grę usprawniać, aby mechanizmy, nad którymi pracujemy, były widoczne. Dzisiaj był kolejny sprawdzian potwierdzający jakość pracy, jaką wykonywaliśmy w tym tygodniu - ocenił Tomasz Pozorski, asystent trenera Chojniczanki.