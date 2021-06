Pastor z Gdańska pisze list do Owsiaka: Jurku, nie przyczyniaj się do budowania Polski pierwszej i drugiej kategorii...

Nie tylko w środowisku muzycznym wrze po informacji, że na niektóre koncerty i festiwale mogą być wpuszczani tylko zaszczepieni przeciwko koronawirusowi. Ostro zareagował na te obostrzenia zespół Kult, który takie decyzje nazwał wprost apartheidem. Jurek Owsiak ich poparł, ale jednocześnie dodał, że jego festiwal odbędzie się tylko dla zaszczepionych. To z kolei oburzyło pastora gdańskiego kościoła protestanckiego Pawła Bartosika, który do prezesa WOŚP napisał list.

Woodstock tylko dla zaszczepionych. Co z koncertami we Wrocławiu?

"Tym bardziej, że dotyczy ona m.in. tysięcy wolontariuszy i uczestników WOŚP, Przystanków Woodstock, którzy nie są przekonani do szczepień, do czego mają zresztą pełne prawo. Tym razem presja na nich jest wywierana przez Ciebie, ponieważ jako ultimatum udziału w wydarzeniu, które od lat współtworzyli, stawiasz ich zaszczepienie. Sam byłem wieloletnim uczestnikiem Przystanków Woodstock w latach studenckich. To właśnie tam najgłośniej wybrzmiewało hasło: Miłość Przyjaźń Muzyka! Z ubolewaniem przyjąłem zawężenie owej miłości i przyjaźni tylko do zaszczepionych oraz muzyki dla uprzywilejowanych. Czwarty tegoroczny człon owego hasła powinien brzmieć: Segregacja" - dodaje pastor.