Paraolimpiada Tokio: Biegaczka Alicja Jeromin oraz kolarka Dominika Putyra z pilotką Ewą Bańkowską tuż za podium

Niewidoma kolarka Dominika Putyra i jej pilotka Ewa Bańkowska zajęły czwarte miejsce w czasówce w kategorii B. Ich czas to 49 minut 45 sekund i 17 setnych. Szóste były Justyna Kiryła oraz Aleksandra Tecław z rezultatem 51.09,21. Polska na osiem tandemów w tej konkurencji wystawiła aż dwa duety.

- Zajęłyśmy to miejsce, które wcześniej sobie wyliczyłyśmy. Różnica jedna jest taka, że myślałyśmy, że Belgijki będą przed nami, a Szwedki za. A tutaj okazała się roszada - mówiła przed kamerami TVP Sport Aleksandra Tecław. - Mój mąż Mateusz bardziej się stresuje ode mnie. Nawet powiedział, że transmisji nie będzie oglądać, bo bardziej go to będzie stresowało - powiedziała debiutująca na paraolimpiadzie Justyna Kiryła, zawodniczka Kolarskiego Klubu Tandemowego „Hetman” – Lublin.

Niewiele do paraolimpijskiego podium zabrakło także Alicji Jeromin. 36-letnia biegaczka w finale biegu na 100 metrów w kategorii T47 nie zdołała już powtórzyć znakomitego czasu, który dał jej nowy rekord Europy. Wówczas uzyskała wynik 12,19. W decydującym biegu decydował fotofinisz, ponieważ było bardzo ciasno. Dodatkowo rywalizację utrudniały opady deszczu. Polce zabrakło jej tych ułamków sekund, aby doścignąć rywalki. Zmierzono jej czas 12,22. Trzecia tego dnia Amerykanka Deja Young miała 12,21. Druga Amerykanka Brittni Mason 11,97 oraz pierwsza Lisbeli Marina Vera Andrade 11,97. O zwycięstwie Kolumbijki zadecydowały tysięczne części sekundy!