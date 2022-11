Oszustwo na "zdalny pulpit". Namawiają do zainstalowania programu, a potem kradną pieniądze na oczach ofiar

Policjanci apelują o szczególną ostrożność w czasie telefonicznych oraz mailowych kontaktów z osobami podającymi się za pracowników banków lub doradców finansowych. Oszuści zawsze wykorzystują ufność swoich ofiar. Aby osiągnąć cel, przestępcy przekazują swoim przyszłym ofiarom informację o odnotowanych próbach przejęcia ich kont bankowych lub oferują bardzo zyskowną inwestycję w kryptowaluty.

- Oszuści coraz częściej wykorzystują metodę „na zdalny pulpit”. Kradzież pieniędzy odbywa się dosłownie na oczach pokrzywdzonych. Internetowi przestępcy posługują się różnymi wariantami, chodzi jednak o to, by skłonić ofiarę do zainstalowania programu do zdalnej obsługi komputera np. AnyDesk, a potem polecić jej by zalogowała się do swojego konta w banku. Pokrzywdzeni tego rodzaju przestępstwem, to często wcale nie seniorzy, a osoby około 40 roku życia, które powinny być dość dobrze zorientowane w kwestii płatności internetowych. Pomimo tego oszustom udaje się ich okradać - mówi asp. sztab. Marcin Kunka, rzecznik prasowy starogardzkiej policji.