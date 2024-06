Oszustwo "na pracownika banku". Dzwonią, wyłudzają dane i każą instalować aplikacje. 85-latek nad morzem stracił ponad 30 tysięcy złotych

Oszust przygotował się starannie. Nie prosił o login, hasło itp., co wzbudziło u seniora zaufanie do rozmówcy. 85-latek przekazał "tylko" swoje dane osobowe, pesel i adres zamieszkania. I popełnił błąd, bo te dane dla oszustów niekiedy stanowią pomoc przy weryfikacji przy logowaniu.

- W dalszych krokach klient banku był prowadzony w taki sposób, aby zainstalował wskazaną przez mężczyznę aplikację, która ostatecznie dała oszustowi dostęp do jego telefonu - relacjonuje Joanna Samula-Gregorczyk z KPP w Pucku. - Senior nie zorientował się także, że podczas rozmowy otrzymywał SMS-y, przypominające te wysyłane przez bank. To one skłaniają do kliknięcia we wskazany link, który również prowadzi do wyłudzenia danych dających dostęp do konta.