Oszustwo na InPost. Jak działa? Naciągacze spreparowali numer operatora paczkomatów. Klienci OLX powinni mieć się na baczności

Otrzymałeś od InPost SMS-a z linkiem? Chcą, abyś potwierdził dostawę, podając dane do swojej karty płatniczej? Zanim to zrobisz upewnij się, że nie jest to próba wyłudzenia. Oszustom pomysłów nie brakuje. A to jedna z ich najnowszych koncepcji.