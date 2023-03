Oszczędność prądu w Urzędzie Miejskim większa niż zakładana - wyniosła ponad 20 procent po wprowadzeniu przemyślanych zmian

Działania podjęte w Urzędzie Miejskim w Człuchowie okazały się efektywne.

- Dokonaliśmy wymiany oświetlenia Urzędu Miejskiego w Człuchowie. Wymieniliśmy to oświetlenie, które mieliśmy, na energooszczędne typu LED. Wymienionych zostało około 100 opraw, w szczególności w biurach i na korytarzach. Dodatkowo zredukowaliśmy do niezbędnego minimum użytkowanie wszystkich urządzeń czy to biurowych i takich jak farelki, kuchenki do niezbędnego minimum, tak aby zaoszczędzić te minimum 10 procent energii elektrycznej. - mówi o dokonanych zmianach Tomasz Kowalczyk, wiceburmistrz Człuchowa.