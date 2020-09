Ostatnie Letnie Żuławskie Smaki w CH Osowa - już w nabliższy weekend 4-5.09.2020

- Gorące lato powoli zbliża się ku końcowi. Wkrótce jesień, czas w którym przygotowujemy przetwory i smakołyki na zimę. Wracamy do codziennych obowiązków jak szkoła, czy praca.

Wraz z początkiem miesiąca żuławscy rzemieślnicy ponownie zaprezentują swoje towary i efekty letnich zbiorów w CH Osowa, co pozwoli lekko osłodzić gorycz kończących się wakacji. Zapraszamy wszystkich, którzy cenią dobry smak i swojską żywność

– zachęcają do przyjścia organizatorzy.

Kolejne edycje Bazarku Natury w Krępie Słupskiej [5 i 19.09.2020]

Dla każdego coś dobrego

W najbliższy piątek i sobotę [4 i 5.09.2020] Jarmark Żuławskie Smaki będzie okazją do skoszto-wania m.in. domowych wypieków i ciast od Słodkiego Zakątka czy znakomitych naleśników, pysznego gulaszu, zup i klusek, które zaprezentują Domowe (Przy)Smaki – bez konserwantów, ulepszaczy, przygotowywanych z domowych receptur. Dla klientów, którzy nie są fanami mięsa, alternatywą będzie stoisko Serów Witka, na którym znajdą się sery domowej produkcji, idealne do kanapek, jak i takie, które będą świetnym dodatkiem do wieczornej lampki wina. Inna propo-zycją, zarówno dla mięsożerców jak i roślinożerców są pierogi w wielu smakach od Pani Halinki. Wrzesień to także dobry moment na zaopatrzenie się w kiszonki od Żuławskiej Zagrody, które również powstały z ogórków z tegorocznych upraw.