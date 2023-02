Ostatkowy Bal Seniora w Kartuzach. W Tłusty Czwartek w tańcu wirowało prawie sto osób! [ZDJĘCIA]

Na dobry początek, kilka słów do seniorów powiedzieli Mieczysław Grzegorz Gołuński, burmistrz Kartuz oraz Aleksandra Marczyńska, przewodnicząca kartuskiego oddziału PZERiI.

- Te bale to już tradycja. Gdy jeden się kończy, już zaczynają się pytania o to, czy aby na pewno odbędzie się kolejny - mówi Aleksandra Marczyńska. - Te bale, ale także spotkania i wycieczki, które organizujemy, to okazja, aby spotkać się ze znajomymi, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami. Nasi seniorzy łakną takich spotkań i kontaktów. Wydaje mi się, że po tym trudnym czasie pandemii, kiedy byliśmy zamknięci w domach i pozbawieni kontaktu z bliskimi i znajomymi, ta potrzeba jest jeszcze większa.