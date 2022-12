Osiem rad dla właścicieli zwierząt na sylwestra i Nowy Rok. Jak się przygotować, aby wasze psy i koty spokojniej przeżyły czas fajerwerków?

Huki petard potrafią ogłuszyć i przestraszyć człowieka. A przecież zwierzęta słyszą dwa razy mocniej. Profilaktyka, która pozwoli nam zmniejszyć stres naszego pupila to ograniczanie dostępu negatywnych bodźców. Zamknijmy w sylwestra wszystkie drzwi i okna w domu, można je dodatkowo uszczelnić kocami, włączyć dosyć głośno spokojną muzykę lub telewizję, by zagłuszyć sztuczne ognie. Wyprowadźmy psa na spacer, zanim się zacznie fajerwerkowe szaleństwo i absolutnie tego dnia nie spuszczajmy go ze smyczy.

Już w domu pozwólmy naszemu zwierzakowi schować się w ciemnym miejscu. Wystarczy go obserwować. Zróbmy mu posłanie tam, gdzie będzie się czuł najbezpieczniej. Nie pocieszajmy psa lub kota, który się boi, nie bierzmy go na kolana, nie przytulajmy. To tylko wzmocni jego stres i zachowanie z nim związane. Zachowujmy się normalnie - tak jakby hałas nie był niczym nadzwyczajnym. Gdy tylko pies/kot się uspokoi, koniecznie go pochwalmy. Jeśli twoje zwierzęta zwykle spędzają czas na dworze, zabierz je do domu lub zamkniętego pomieszczenia.