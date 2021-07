Opłata klimatyczna może być skuteczniej egzekwowana. Wiele gmin czeka na nowe rozwiązania

Będzie uszczelnienie poboru opłaty klimatycznej czy uzdrowiskowej, pobieranych w turystycznych samorządach. Propozycję nowych rozwiązań przedstawiła Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych w sprawozdaniu za rok 2020.

Zaznaczmy, opłata miejscowa, zwana też klimatyczną, obowiązuje w wielu turystycznych miejscowościach, nie tylko w Polsce. Zazwyczaj jest to niewielka kwota doliczana do rachunku za pobyt w hotelu, pensjonacie czy ośrodku wczasowym, dłuższym niż jeden dzień. Dla przykładu, w Gdańsku w 2021 r. wynosi ona 2,41 zł za dzień, w Stegnie 1,5 zł, w Krynicy Morskiej 2 zł. W Sopocie obowiązuje natomiast opłata uzdrowiskowa w kwocie 4,65 zł za dzień. Stegna i inna gmina z Pomorza, Sztutowo, są wśród samorządów z najtańszym podatkiem klimatycznym i najbardziej prorodzinnym podejściem do tego zagadnienia (w Stegnie zwolnione z opłaty miejscowej są dzieci i kolonie).