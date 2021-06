Open'er Festival 2022 ogłasza kolejnego headlinera. Imagine Dragons wracają do Polski po raz trzeci!

Imagine Dragons na festiwalu Open'er 2022!

Twórcy festiwalu równie intensywnie przygotowują się do głównej imprezy, która odbędzie się w dniach 29 czerwca - 2 lipca 2022 roku na terenie lotniska Gdynia Kosakowo. Poznaliśmy właśnie headlinera imprezy, który zasili line-up wydarzenia. Będzie to grupa Imagine Dragons! Prawdopodobnie podczas koncertu zespołu możemy spodziewać się już nowego materiału, który zapowiadają ostatnie single zespołu – Follow You oraz Cutthroat.

Jak dotąd grupa zagrała zaledwie dwa koncerty nad Wisłą – pierwszy stadionowy, w łódzkiej Atlas Arenie w 2016 roku, promujący płytę Smoke + Mirrors, drugi festiwalowy, w ramach Orange Warsaw Festival w 2017 roku, tuż przed wydaniem albumu Evolve.