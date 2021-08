Omran Haydary powiedział o sytuacji w Afganistanie. Lechia Gdańsk zareagowała na wywiad i wywołała burzę

Haydary krytycznie patrzy na to co się dzieje w jego kraju i mocno współczuje ludziom.

- Myślę, że wciągu najbliższych kilku dni Talibowie ogłoszą zwycięstwo. Ulice staną się puste. Dla kobiet to szczególnie trudna sytuacja. Będą miały dzikie życie. Mózgi Talibów są tak przestawione, że ci myślą, że kobiety są ich nagrodą za to, że kogoś zabiją lub przejmą nad kimś władzę. Bardzo trudno zrozumieć to, jak można tak myśleć. Oni będą gwałcić kobiety bez żadnej ochrony dla nich. Talibowie często mówią w imieniu Islamu, ale tak naprawdę nie ma to nic wspólnego z religią. Chodzenie z bronią, zabijanie niewinnych ludzi i nazywanie siebie muzułmaninem? To wielki fałsz - mówi piłkarz Lechii w wywiadzie dla Weszło.