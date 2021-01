Ojciec piątki dzieci potrzebuje pomocy! Poszukiwany bliźniak genetyczny, który uratuje mu życie

Kamil wymaga przeszczepu szpiku kostnego od dawcy niezwiązanego. Para na co dzień mieszka w Irlandii. Apel bliskich Kamila uruchomił lawinę dobra wśród Irlandczyków. Mnóstwo osób zgłasza się do badań. Jednak Irlandia jest zdecydowanie mniejsza niż Polska. Tu szanse na znalezienie bliźniaka genetycznego są znacznie większe. Zwłaszcza, że Kamil pochodzi z Sopotu, a Sabina z Kościerzyny.

- Wiem, że życie nie kończy się chorobą, to tylko trudna część życia, którą musi pokonać, mając nadzieję i marzenia na przyszłość. Dlatego proszę Was kochani, nie zastanawiajcie się dwa razy nad pomaganiem i pomóżcie Kamilowi wrócić do rodziny. Pomóż uratować mu życie - apeluje Sabina Berth Zaborowska. - Pomagając Kamilowi można pomóc tysiącom innych osób. Na przeszczep czekają dzieci, dorośli, niektórzy tracą już nadzieję. Każdy z nas może być kiedyś w takiej sytuacji. Być może nagłaśniając tę akcję, pomagamy samym sobie w przyszłości. I mnie teraz, by on został ze mną i z dziećmi.