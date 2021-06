Ogrody botaniczne, które warto odwiedzić w północnej Polsce! Oto miejsca idealne na jednodniową wycieczkę. Tu odpoczniesz na łonie natury!

Arboreta i ogrody botaniczne, które warto odwiedzić w północnej Polsce. Tu warto wybrać się na wycieczkę!

Kilka dni temu Polskę obiegła wieść o zakwitnięciu nietypowego okazu roślinnego w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Mowa o Dziwidle olbrzymim, które po raz pierwszy zakwitło w Polsce! Roślina ta wywołała niemały zachwyt, a wszystko to za sprawą jej gabrytów. Ogród Botaniczny UW zaczęły odwiedzać tłumy, a wszystko po to, żeby zobaczyć jedyny w swoim rodzaju okaz Dziwidła olbrzymiego. Nie ma się co dziwić - robi wrażenie!

Ta nietypowa roślina wywołała nie tylko zaciekawienie wśród społeczeństwa. W niektórych obudziła pasje przyrodnicze i zmobilizowała do rozpoczęcia prac we własnych ogrodach. Najlepszą inspirację dla ogrodników stanowią ogrody botaniczne, w których oprócz wypoczynku na łonie natury, zaczerpniemy odrobinę wiedzy na temat poszczególnych okazów, także zagrożonych. Ze względu na duże zainteresowanie postanowiliśmy sprawdzić, do których ogrodów botanicznych warto udać się na jednodniową wycieczkę po północnej Polsce. Wzięliśmy pod lupę województwo pomorskie, zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie. Jedno jest pewne: jest co podziwiać! Gotowi?