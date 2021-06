Ogniwo Sopot wygrało w Lublinie i zapewniło sobie organizację finału na stadionie w Sopocie. Porażka Lechii i klęska Arki

Dzień wcześniej Skra Warszawa zagra o brąz z Orkanem Sochaczew, który zajął 4. miejsce w sezonie zasadniczym.

Budowlani Lublin - Ogniwo Sopot 10:26 (10:14) Punkty dla Ogniwa: Wojciech Piotrowicz 6, Władysław Grabowski, Oleksandr Czasowski, Dwayne Burrows i Roman Żuk po 5.

Nie udała się wyprawa rugbistów Arki Gdynia do Łodzi. Wicelider tabeli ekstraligi rozbił żółto-niebieskich 83:7 (61:7). Punkty dla Arki zdobyli: Oskar Zypper 5 i Krystian Szopa 2. Drużyna z Gdyni pojechała na mecz do Łodzi zaledwie w 17-osobowym składzie. To wynik licznych kontuzji w ekipie „Buldogów”. Ostatecznie Arka zajęła 9 miejsce.

Gdańska Lechia grała w niedziele w Krakowie z Juvenią i po wyrównanym meczu przegrała 26:27 (7:3). Gdańszczanie zajęli ostatecznie 6. miejsce w sezonie 2020/21.

Punkty dla Lechii zdobyli: Paweł Boczulak 6, Krzysztof Smoliński, Robert Wójtowicz, Marek Płonka i Kewin Bracik po 5.