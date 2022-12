Oficjalnie: Czesław Michniewicz z końcem 2022 roku przestanie być selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej

Czesław Michniewicz kończy pracę z reprezentacją Polski

W czwartek, 22 grudnia 2022 roku Polski Związek Piłki Nożnej oficjalnie już potwierdził to, co wcześniej było w strefie przypuszczeń. Selekcjoner Czesław Michniewicz zakończy swoją pracę z reprezentacją Polski z końcem 31 grudnia 2022 roku.

– W imieniu zarządu PZPN-u chcieliśmy serdecznie podziękować Czesławowi Michniewiczowi za 11 miesięcy pracy na stanowisku selekcjonera. Jak wiemy, trener przejął kadrę w bardzo trudnym momencie. Mimo tych okoliczności, zdołał wywalczyć awans na mundial, utrzymał także miejsce w elicie Ligi Narodów. Poprowadził również reprezentację do pierwszego od 36 lat awansu do fazy pucharowej mistrzostw świata. Za to Czesławowi Michniewiczowi należą się podziękowania – powiedział Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Michniewicz prowadził biało-czerwonych w 13 spotkaniach w 2022 roku. W tym czasie Polacy uzyskali średnią 1,38 punktu na mecz. Rozpoczął 24 marca remisem 1:1 w meczu towarzyskim ze Szkocją, a zakończył 4 grudnia w przegranym 1:3 spotkaniu 1/8 finału mistrzostw świata z Francją. Pod jego wodzą reprezentacja Polski wygrała finał barażu ze Szwecją (2:0), mecze Ligi Narodów z Walią (2:1 i 1:0), spotkanie towarzyskie z Chile (1:0) oraz grupowy mecz mundialu z Arabią Saudyjską (2:0).