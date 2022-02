Ofiary wojny to także zwierzęta. Jak pomóc psom i kotom z Ukrainy?

Z lektury "Pamiętnika z powstania warszawskiego" z pewnością wszyscy doskonale pamiętamy jak smutny los spotykał zwierzęta, którym przyszło żyć w centrum wojennych wydarzeń w Polsce.

Mało kto pamięta natomiast, że jednym z aspektów przygotowań Brytyjczyków do wojny była masowa akcja usypiania zwierząt, która przeszła do historii pod nazwą "brytyjskiej masakry zwierząt domowych". Brytyjski establishment niepokoił się, że właściciele psów i kotów nie będą racjonalnie gospodarować prowiantem, lecz przeznaczą go w nadmiernej ilości na wykarmienie swoich czworonogów. Innym możliwym scenariuszem było natomiast to, że będą one cierpiały z głodu lub zostaną porzucone przez ludzi, którzy nie zdołają ich utrzymać.

Z pomocą przyszła więc rządowa broszurka, w której stwierdzano: „_Jeśli masz możliwość, wyślij swoje zwierzęta na wieś przed pojawieniem się zagrożenia. Jeśli nie możesz tego zrobić, naprawdę najlepszym rozwiązaniem będzie je uśpić_”. Podobno znalazła się w niej również reklama pistoletu bolcowego, w której przekonywano, że to bardzo skuteczna broń do humanitarnego zabijania zwierząt.