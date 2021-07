Odwiedziny w szpitalach zależne od dyrekcji. Na jakich warunkach można wejść do chorych? Apel do ministra zdrowia o jednoznaczne wytyczne! Dorota Abramowicz

Choć liczba nowych zakażeń na Covid-19 jest wyjątkowo niska, nadal tylko i wyłącznie od władz szpitali i pozostałych placówek leczniczych zależy, czy i pod jakimi warunkami rodziny mogą odwiedzać pacjentów. Kilkudziesięciu naukowców z całego kraju zaapelowało do ministra Adama Niedzielskiego, by Ministerstwo Zdrowia wypracowało wytyczne pozwalające pacjentom na bezpieczny kontakt z bliskimi. Autorzy listu sugerują, by prawo do odwiedzin bliskich miały osoby zaszczepione.