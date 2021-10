Odszedł wspaniały artysta Józef Czerniawski - wtajemniczeni mówili o nim "wilk stepowy"

Wtajemniczeni mówili o nim "wilk stepowy". Zwykle ubrany na czarno, ten znakomity artysta i niezwykle barwna postać, był dość małomówny. Czcigodny profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku był także filmowcem, muzykiem, a niegdyś aktorem w wielu rockowych clipach najpopularniejszych polskich wykonawców. Artysta urodził się w 1954 Myśliborzu, z którego przyjechał do Gdańska na wydział malarstwa PWSSP. Ukończył studia w 1977 pod kierunkiem prof. Kazimierza Śramkiewicza. Był profesorem i prowadził Pracownię Rysunku i Malarstwa na ASP w Gdańsku.

Józef Czerniawski zawsze stawiał na eksperymentowanie, którego efektem było niezwykle rzadkie połączenie prostoty i prowokacji. Tak było, gdy stworzył kurtynę do gdyńskiego "Skrzypka na dachu", czy nowe oblicze Sfinksa. Dotyczyło to też jego obrazów. Nigdy nie pozostawiał odbiorcy obojętnym. Tworzył m.in. przedziwne pejzaże - nie były to to malowane obrazy, lecz dzieła o niebanalnej strukturze.