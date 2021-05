Odpust Trójcy Świętej na Kalwarii Wejherowskiej. Na wzgórza kalwaryjskie przybyli wierni z północnych Kaszub

Pielgrzymi z kilkunastu miejscowości powiatu puckiego, wejherowskiego i gdyńskich przybyli w ostatni weekend maja na wejherowską kalwarię na odpust Trójcy Świętej. Na tzw. odpust morski przyszli wierni z północnych Kaszub.

Suma odpustowa odprawiona została przy kościele Trzech Krzyży. Nabożeństwu przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej Wiesław Szlachetka. W swoim kazaniu duchowny przypomniał m.in. etymologię słowa "bóg".

- To słowo ma bardzo długą historię. Wywodzi się z bardzo starego języka, który uczeni nazywają językiem praindoeuropejskim. Był to język, którym jeszcze w trzecim tysiącleciu przed Chrystusem posługiwały się grupy zamieszkujące ziemie Europy, Azji Mniejszej aż po Indie. Do tego języka nasi słowiańscy praprzodkowie przejęli słowo "bohaga", które skrócili do słowa "bóg". Za pomocą tego słowa nazywali dobro, szczęście, pomyślność i powodzenie - przypominał duchowny.