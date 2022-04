Odcięcie dostaw gazu przez Rosję nie musi oznaczać trwałego osłabienia złotego [KOMENTARZ]

W przypadku samej Polski kontrakt jamalski miał zakończyć się pod koniec grudnia 2022 r. W związku z wcześniejszym wstrzymaniem dostaw gazu Polska będzie musiała zapewnić dodatkowe źródła tego surowca do końca roku w wielkości ok. 7,5 mld m3, co jest znaczącym wolumenem, a zastąpienie ich transakcjami na rynku spotowym podniesie ceny zakupu vs. te w kontrakcie jamalskim.

W tym momencie implikacje wczorajszej decyzji Rosji dotykają krajowej waluty. Wyższe ceny gazu w br. to kolejny czynnik proinflacyjny, który będzie pogłębiał ujemne realne stopy procentowe, co pomimo trwającego cyklu podwyżek stóp przez NBP nie będzie zwiększało atrakcyjności inwestycyjnej PLN. Złotemu jak i innym walutom z koszyka emerging markets nie pomaga obecne otoczenie makro i umacniający się amerykański dolar. Siła USD wynika z jastrzębich wypowiedzi członków FOMC, którzy w otoczeniu 8,5% inflacji CPI komunikują do rynku potrzebę podwyżek stóp procentowych w USA o 50-75 pb. na majowym posiedzeniu.