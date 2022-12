Od wypadku towarzyszy mu nieustający ból. 19-letni Jakub z Nowej Wsi Lęborskiej potrzebuje pomocy!

JECHAŁ JAKO PASAŻER, KIEDY UDERZYLI W DRZEWO

W listopadzie br. pomiędzy Janowicami i Janowiczkami (gm. Nowa Wieś Lęborska) audi A4 uderzyło w drzewo. Nieprzytomny mężczyzna z poważnymi obrażeniami został przetransportowany do szpitala. Obrażenia odniósł również 19-letni Jakub. Doszło do złamania wieloodłamowego ud obu nóg, złamania podpórki kości strzałkowej prawej, stłuczenia nerki z krwiakiem, złamania lewej ręki i uszkodzenia palca lewej ręki, a także wielu otarć i stłuczeń. Do szpitala dojechał przytomny. W szpitalu spędził 10 dni. Tak jego stan opisuje matka:

"Kuba faktycznie przez 3 dni po wypadku wył z bólu. Jak potem mówił, ból był nie do zniesienia. Miał problemy z oddychaniem. Z bólu nie mógł ani mówić, ani jeść. To było najgorsze, co przeżył w całym swoim życiu. Dla mnie jako matki chyba też to były najgorsze chwile życia - nie mogłam na patrzeć, moje serce krzyczało razem z nim."