Od września Tczew ma mieć bezpłatną komunikację miejską!

Temat komunikacji budzi w Tczewie emocje już od jakiegoś czasu - m. in. za sprawą podwyżek. Wyższe ceny biletów obowiązują już od kilku miesięcy, a do ratusza wpływały petycje - o bezpłatne przejazdy dla uczniów, czy przywrócenie dawnych cen biletów.

W tej sprawie działali członkowie Partii Razem oraz Lewicy, którzy w grudniu wyszli z inicjatywą zbierania podpisów pod projektem ustawy cofnięcia podwyżki cen biletów na tczewską komunikację miejską.

—Nie zgadzamy się z polityką tczewskich władz. Uważamy, że podwyżka cen biletów przyczyni się do spadku liczby pasażerów przez spadek konkurencyjności w stosunku do transportu samochodowego. Władze miejskie powinny dążyć do zwiększania atrakcyjności transportu zbiorowego, aby uniknąć negatywnych skutków zwiększającej się liczby samochodów. Podwyżka cen biletów ma zupełnie przeciwny skutek. Przygotowaliśmy projekt uchwały, który cofnie szkodliwą podwyżkę — mówił wówczas Oskar Ludwiczak – tczewski działacz Partii Razem.