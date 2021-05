Od soboty już bez maseczek! Wreszcie można odetchnąć pełną piersią. Tak było na ulicach Gdańska i Sopotu Artur Kopecki

Wreszcie można odetchnąć pełną piersią! Od soboty 15 maja, maseczki w przestrzeni otwartej nie są już obowiązkowe, choć 1,5-metrowy dystans nadal musimy zachowywać. Nasza fotoreporterka sprawdziła, jak tego dnia wyglądały ulice Gdańska i Sopotu. Wprawdzie sobotni poranek nie zachęcał do spacerów, to jednak słoneczne popołudnie skutecznie mobilizowało do wyjścia z domów, z czego wielu skorzystało! Zobaczcie, jak w sobotę było na ulicach Trójmiasta!