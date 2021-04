Od milionerki do groomerki. Salon psich fryzur zwyciężczyni "Milionerów" przyjął pierwszych klientów

- Nagroda zmieniła całe moje życie - mówi Katarzyna Kant-Wysocka. - Moim największym marzeniem było kupno mieszkania , pieniądze, które wygrałam pozwoliły mi uniknąć kredytu i zapewniły poczucie bezpieczeństwa. Pomogły mi również wywrócić do góry nogami moje życie zawodowe. Nie jest to suma zawrotna, bo wiadomo, że z takimi zasobami finansowymi nie da się spocząć na laurach do końca życia, ale otworzyła przede mną nowe możliwości. To, co zostało z nagrody postanowiłam zainwestować w swój własny biznes.

Wygrała w "Milionerach" i założyła salon pielęgnacji psów

- Czas pandemii dał mi do myślenia, że marketing to nie jest to, co chciałabym robić dalej - zdradza. - Postanowiłam zostawić go za sobą. Zaczęłam zastanawiać się, jak połączyć moje zamiłowanie do psów z biznesem. Chciałam zobaczyć szybsze efekty swoich działań, a w marketingu były one zależne od wielu czynników.