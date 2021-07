Od kontrowersji, obaw do nadziei - pomorscy politycy komentują powrót Donalda Tuska

Tadeusz Cymański, Solidarna Polska (Zjednoczona Prawica)

- Respekt wobec konkurentów należy zachowywać i Zjednoczona Prawica Tuska nie zlekceważy. Czy jednak powrót przyniesie nową jakość polskiej polityce? To będzie trzeba sprawdzić. Przede wszystkim jest to powrót kontrowersyjny. Tusk odniósł w polityce europejskiej sukcesy i korzyści, ale głównie w wymiarze osobistym. Gdy trzeba było, np. w czasie poprzednich wyborów prezydenckich, nie postawił na szali swojego autorytetu i nie przybył z odsieczą opozycji, nie stanął do pojedynku z Andrzejem Dudą. Zabrakło odwagi. Myślę, że wiarygodność Donalda Tuska jest osłabiona, a wyborcy Platformy, członkowie tej partii czują to. Wiedzą, że Tusk to trochę przebrzmiała historia. Najważniejsze jest to, że Donald Tusk będzie musiał zmierzyć się z odpowiedzialnością za osiem lat skrajnie liberalnych rządów swojej partii. W Polsce od tamtego czasu przeorientowaliśmy państwo, nadaliśmy mu bardziej społeczną twarz, i nie jest to jedynie kwestia 500 plus. Uważam, że w takim sporze ideologicznym, wyborcy mający do wyboru neoliberalizm Tuska a nasze postrzeganie świata, wybór będą mieli jasny. On nie wygra.