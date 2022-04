Od Garbarni do... Garbarni. Chojniczanka Chojnice zatrzymana w Krakowie!

- Należą się słowa gratulacji trenerowi i piłkarzom Garbarni. To oni zdobyli pierwsi bramkę i wygrali ten mecz. Ten mecz mógł się inaczej ułożyć. Mieliśmy swoje sytuacje przy stanie 0:0. Byliśmy groźni pod bramką. Niestety, Garbarnia zdobyła pierwszą bramkę, dołożyła drugą i ten mecz stał się trudny do odwrócenia. Po Garbarni zaczęła się nasza fantastyczna seria i na Garbarni ona się zakończyła. Powiedziałem chłopakom w szatni, że najważniejsze jest, jak my skonsumujemy tę porażkę, jakie wyciągniemy indywidualne wnioski. Mam nadzieję, że moja drużyna nie straci wiary w to, co razem wspólnie wypracowaliśmy przez ten długi czas - przyznał po spotkaniu Tomasz Kafarski, szkoleniowiec Chojniczanki.