Octopus Film Festival. Festiwal filmowy Gdańsk 2022. Bilety, harmonogram 2-7.08

Octopus Film Festival - jak wygląda?

Octopus to festiwal inny, niż wszystkie. Ma on miejsce w industrialnej przestrzeni ulicy Elektryków i Klubu B90. Trwa on całe pięć dni, podczas których widzowie obejrzą najlepsze filmy gatunkowe z całego świata. W ramach festiwalu odbywa się przede wszystkim Konkurs Główny, a poza tym:

cykle tematyczne

pokazy specjalne

warsztaty

nagroda za całokształt twórczości dla zasłużonego reżysera kina gatunkowego.

W roku 2022, Octopus organizowany jest już po raz piąty. W ramach tej edycji goście będą mogli obejrzeć aż 49 filmów na 67 seansach .