Oceny piłkarzy Arki Gdynia po porażce z Łódzkim Klubem Sportowym Szymon Szadurski

Arka Gdynia przegrała wieczorem 16.06.2021 u siebie 0:1 (0:0) z Łódzkim Klubem Sportowym w barażowym meczu o awans do PKO BP Ekstraklasy. Dla żółto-niebieskich oznacza to koniec marzeń o powrocie do elity. Oceniamy piłkarzy Arki Gdynia po porażce z ŁKS-em.