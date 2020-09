Nowy sezon "Top Model" już na antenie TVN! Znamy pierwszych uczestników 9. edycji programu! Wśród nich Pomorzanin! To oni zawalczą o nagrodę

Koronawirus wywrócił świat do góry nogami. Ze względów bezpieczeństwa castingi do wielu programów nie mogły odbywać się tak, jak do tej pory. W tym także do 9. edycji "Top Model". W zaistniałej sytuacji postanowiono zrobić castingi online, co oznaczało, że każdy mógł skorzystać z okazji i wysłać zgłoszenie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej programu. W dalszej części programu jurorzy wytypowali kandydatów, którzy musieli pojawić się na tradycyjnym castigu w studio. Komu udało się przejść do kolejnego etapu? Kto zyskał bilet do BootCampu Top Model?

"Top Model. Zostań modelką 9"

Po raz kolejny na antenie TVN zostanie wyemitowany nowy sezon programu "Top Model", który skradł serca tysięcy Polek i Polaków. Program swoje początki miał w 2010 roku. Przez pierwsze trzy lata udział w nim mogły brać kobiety. Od lat w jury programu zasiadają: Joanna Krupa, Katarzyna Sokołowska, Marcin Tyszka i Dawid Woliński. Prowadzącym program jest Michał Piróg, w którego gestii leży pocieszanie i wspieranie uczestników. W każdej edycji pojawiają się także goście specjalni - tym razem będą to m.in. Julia Wieniawa, Anna Lewandowska czy Małgorzata Rozenek.