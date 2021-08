Nowy Dwór Gdański: Zdemolowali mieszkanie, uciekali przed policją i staranowali radiowóz. Dwaj funkcjonariusze trafili do szpitala

- Mundurowi dali kierującemu sygnały do zatrzymania, jednak mężczyzna zignorował polecenie i zaczął uciekać - mówi sierż. szt. Karolina Figiel, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Gdańskim. - Na terenie powiatu zostały zorganizowane punkty blokadowe. Podczas próby staranowania jednego z punktów, kierujący uderzył w radiowóz. Ostatecznie, mężczyźni w wieku 28 i 49 lat zostali zatrzymani.

28 sierpnia 2021 r., ok. godz. 3 funkcjonariusze z Nowego Dworu Gdańskiego otrzymali zgłoszenie o mężczyznach, którzy demolują wnętrze oraz wynoszą wyposażenie wynajmowanego turystycznie lokalu w jednej z miejscowości powiatu. Podczas dojazdu na miejsce zauważyli pojazd, którym mieli poruszać się sprawcy.

Do zdarzenia doszło przy ul. Jantarowej w Nowym Dworze Gdańskim Obaj mężczyźni byli nietrzeźwi. Kierujący miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. W wyniku próby staranowania blokady, dwaj funkcjonariusze doznali obrażeń. Z ogólnymi potłuczeniami przewieziono ich do szpitala. Sprawcom za popełnione przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.