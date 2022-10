Nowości w Trójmiejskich restauracjach. Nowe, jesienne menu w restauracjach. Gdańsk, Sopot, Gdynia najlepsze restauracje 2022 Maja Czech

Na zewnątrz coraz chłodniej, a liście żółkną i spadają z drzew. To może oznaczać tylko jedno - wróciła złota polska jesień! A razem z nią sezonowe przysmaki - dynia, grzyby, gruszki, jabłka i wiele innych darów natury. Trójmiejscy restauratorzy nie zawahają się ich użyć i wprowadzić do jesiennych menu 2022. Zobaczcie, co nowego na lokalnych stołach!