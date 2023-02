Nowoczesne skrzydło Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi już służy uczniom. Są nowe sale, wygodne szatnie i duża świetlica

Nowoczesne skrzydło obiektu zostało uroczyście przekazane do użytkowania w poniedziałek, 13 lutego 2023 roku. Jednakże pierwsi uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły mogli już niego korzystać pod koniec stycznia 2023 r, zaraz po powrocie z ferii zimowych.

Modernizacja rumskiej placówki rozpoczęła się w kwietniu 2022 roku i trwała ponad pół roku. Zakres prac obejmował dobudowanie trzypoziomowego skrzydła do istniejącego budynku. Powstało 9 nowoczesnych sali lekcyjnych, pomieszczenia do rewalidacji, serwerownia, sanitariaty, wygodne szatnie czy choćby przestronna, duża świetlica.

Jest to ogromna zmiana, która przekłada się na znacznie większy komfort uczniów i wyższą jakość pracy nauczycieli. Ta szkoła była bardzo dociążona, lekcje odbywały się do późnych godzin, najdłużej w mieście. Ogromne podziękowania dla rady miejskiej, ponieważ radni nie mieli żadnego dylematu, czy należy przekazać na to środki finansowe. Wszyscy chcieli wybudować to skrzydło szkoły, panowała absolutna jednomyślność. Podziękowania i gratulacje także dla wszystkich, którzy byli zaangażowani w tę inwestycję – podkreśla burmistrz Rumi, Michał Pasieczny.