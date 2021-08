Nowe stroje siatkarskiej reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy. "Moment wyjścia w koszulce reprezentacji łapie za serce"

Nowe koszulki reprezentacji Polski w siatkówce

- Nigdy nie sądziłam, że to się tak potoczy i dojdę do takiego poziomu. Jednak za każdym razem widząc siebie i wszystkie koleżanki z reprezentacji w pełnym stroju tuż przed wyjściem na boisko, uświadamiam sobie, że to się dzieje naprawdę i to są naprawdę ogromne emocje - mówi Zuzanna Efimienko-Młotkowska, środkowa reprezentacji Polski.

- Mogę się założyć, że nawet największych twardzieli moment wyjścia w koszulce reprezentacji łapie za serce i dostarcza nieporównywalnych emocji - dodaje Martyna Grajber, przyjmująca naszej drużyny narodowej.

Gra w reprezentacji kraju dla każdego sportowca jest olbrzymim wyróżnieniem. Nic więc dziwnego, że występy w biało-czerwonych barwach uskrzydlają nawet tych, którzy od lat prezentują światowy poziom.

- Koszulki reprezentacji nie dostajesz za darmo, musisz ciężko na nią pracować - mówi Michał Kubiak, przyjmujący i kapitan męskiej reprezentacji Polski.