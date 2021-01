Nowa moda w branży pogrzebowej. Transmisja online, telekondolencje, filmy o zmarłych i pochówek nagrywany z drona

Choć nie zawsze mogą oni uczestniczyć w pogrzebie fizycznie, to mogą to zrobić wirtualnie. Strona pogrzebyonline.pl została uruchomiona właśnie z myślą o nich. Za jej pośrednictwem można zobaczyć transmisję z pogrzebu.

Jej twórcy informują, że dostęp do transmisji pogrzebowej mają jedynie osoby posiadające specjalne hasło, co gwarantuje prywatność. Hasło można przekazać rodzinie, bliskim i znajomym, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w ceremonii pogrzebowej. Przedstawiciele firmy pracują na terenie całego kraju i na nagranie są w stanie dojechać do każdej miejscowości. Zaznaczają też, że posiadają pozwolenie od władz kościelnych na filmowanie w świątyniach. Transmisję z pogrzebu rodzina ogląda w czasie rzeczywistym. Później zaś otrzymuje film na płycie DVD lub też innym nośniku.

- Jest ona kodowana, przeznaczona dla wąskiego grona odbiorców. Wystarczy, że zainteresowany nią członek rodziny kliknie w link, wpisze hasło i może oglądać uroczystość. Umożliwiamy też składanie kondolencji poprzez internet, na zasadzie telekonferencji - opowiada Tadeusz Rogulski, współwłaściciel zakładu pogrzebowego Biała Dalia. - Na początku pandemii, gdy ograniczenia były surowsze, w jednym z wirtualnych pogrzebów, zorganizowanych przez nas, uczestniczyło ponad tysiąc osób, większość z nich to mieszkańcy Wielkiej Brytanii. Ostatnio rodzinie zależało na połączeniu z 90-letnią babcią, która z trudem chodzi. Kobieta bardzo chciała być na pogrzebie brata i była. Nasz pracownik ze sprzętem pojechał do niej do Elbląga, gdy tymczasem pogrzeb odbywał się w Gdyni. Kobieta oglądała pogrzeb, a potem powiedziała kilka słów o zmarłym bracie. Uczestnicy pogrzebu widzieli ją na ekranie telewizora. To było bardzo wzruszające i piękne, bardzo nam dziękowano za ten pomysł – dodaje Tadeusz Rogulski.