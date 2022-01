Nów Księżyca w znaku Wodnika (1.02.2022). 10 rzeczy, które warto wiedzieć, żeby dobrze wykorzystać ten dzień w miesiącu Maria Zdrojewska

1. Odpuść sobie wszelkie „muszę”. Jesteście senni, nieco rozdrażnieni, dopadła Was infekcja lub zwykła chęć na leniuchowanie? To zupełnie normalne. Nów to czas, gdy warto się zatrzymać, odpuścić wszelkie „muszę” i dać sobie przestrzeń na myślenie. Tylko wtedy nowy pomysł może się narodzić. Nów Księżyca w Wodniku daje nam czas na przemyślenie swoich planów. 123rf Zobacz galerię (10 zdjęć)

Przed nami nów Księżyca w znaku Wodnika (1.02.2022). Wodnik to ten znak zodiaku, który skupia się na przyszłości: planach, celach i marzeniach. Nów Księżyca z kolei to czas zasiewania intencji, a nów Księżyca w Wodniku może zadziałać podwójnie. Chcesz się dowiedzieć, co zrobić teraz, by cieszyć się efektami w przyszłości? A może sprawdzić, dlaczego czujesz się w tym czasie nieco inaczej? Zajrzyj do galerii.