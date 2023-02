Nocny pożar w Miszewku zabrał im majątek. Strażacy z ogniem walczyli do godz. 8 rano. Straty sięgają 2 mln zł | ZDJĘCIA

Groźny pożaru w Miszewku wybuchł w nocy z piątku na sobotę - 17/18.02.2023

W nocy z piątku na sobotę strażacy w powiecie kartuskim mieli ręce pełne roboty. Na dodatek do ciągłego usuwania skutków wichury, jak na razie sześciokrotnie wyjeżdżali też do pożarów od piątkowego wieczoru. Jeden z nich - ok. godz. 3 w Miszewku, był wyjątkowo groźny.

Jak podaje mł. bryg. Marek Szwaba, oficer prasowy KP PSP w Kartuzach, w Miszewku palił się budynek produkcyjno-usługowy o długości ok. 100 m. Ogień zajął obszar wielkości 40x17 m.

Ostatnie zastępy opuściły miejsce zdarzenia ok. godz. 8. Straty szacowane są na 2 mln zł. Rzecznik kartuskiej straży dodaje przy tym, że wartość uratowanego mienia to również ok. 2 mln zł.

ZOBACZ TEŻ: Pożar w Miszewie. Płonęło pomieszczenie gospodarcze.