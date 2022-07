Nikola Grbić, selekcjoner reprezentacji Polski: Wybór składu na najważniejsze części sezonu wciąż jest sprawą otwartą

Czy wygrany 3:0 mecz z Holandią był najlepszym w wykonaniu naszej reprezentacji w Ergo Arenie?

Nie wiem. (śmiech) Myślę, że wciąż możemy grać lepiej systemem blok-obrona. Nawet, jeśli wyglądało to lepiej, niż w dwóch wcześniejszych spotkaniach. Chcemy ciągle się poprawiać. Przez te dni szło nam dobrze w ataku i chcę, abyśmy to kontynuowali, bo to daje regularność. Dużo przed nami pracy na zagrywce, bo z tego elementu nie jestem zadowolony. Zawsze można poprawiać przyjęcie, bo to daje lepsze możliwości przeniesienia piłki pod siatkę, a w efekcie ominięcia podwójnych lub nawet potrójnych bloków rywali. Z całym szacunkiem, nie mówię tutaj o Chinach czy Holandii, ale myślę o tym w kontekście przyszłych spotkań z takimi drużynami jak Francja, Włochy czy Brazylia.

Czy te dotychczasowe spotkania dały panu odpowiedzi na pytanie, kto powinien dostać szansę w wąskiej kadrze?

Małe informacje na pewno. Wszystko wyjaśni się po weekendzie. Dzisiaj nie zaprzątam sobie tym głowy. Chcę, żeby zawodnicy wiedzieli, że wciąż wszystko jest sprawą otwartą.