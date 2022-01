Nietrzeźwy kierowca wjechał do rowu w Łężycach. Nie miał ważnego dowodu rejestracyjnego. Otrzymał mandaty na kwotę 6,5 tys. zł

Nietrzeźwy kierowca wjechał do rowu w Łężycach - nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze

Do zdarzenia doszło na Alei Parku Krajobrazowego w Łężycach. Ze zgłoszenia, które dotarło do funkcjonariuszy, wynikało, że samochód marki renault wjechał do rowu.

Jak ustalili policjanci, kierowca Renault Megane nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i wjechał do rowu

– informuje asp. sztab. Anetta Potrykus, oficer prasowy KPP w Wejherowie.