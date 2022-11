Nietrzeźwa na trasie 212 między Gostkowem a Unichowem. Przekroczyła prędkości, bo… wracała z imprezy

W niedzielne popołudnie (27 listopada 2022 r.) policjanci z bytowskiej komendy. radiowozem z wideo-rejestratorem, patrolowali trasę wojewódzką nr 212 między Gostkowem a Unichowem.

- Nagle zauważyli BMW, które jechało z nadmierną prędkością. Funkcjonariusze ruszyli za kierowcą i zarejestrowali, że jedzie on z prędkością 145 km/h, przy ograniczeniu do 90 km/h. Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli drogowej, okazało się że kieruje nim 33-letnia kobieta. Tłumaczyła ona mundurowym, że jej pośpiech wynika z chęci szybkiego powrotu do domu z imprezy andrzejkowej, w której uczestniczyła – relacjonuje rzecznik prasowy bytowskich policjantów Dawid Łaszcz.