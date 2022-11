Niesamowite odzoby świąteczne powstają w Kościerzynie! Zobaczcie zdjęcia

Boże Narodzenie coraz bliżej...

Pracownia Artystyczna Aniołowo to niezwykłe miejsce na mapie Kościerzyny. Powstaje tu wyjątkowa ceramika. Kościerskie anioły tworzone przez Małgorzatę Szulc-Wołosowicz pokochali mieszkańcy różnych zakątków Polski i świata. Jednak przed Bożym Narodzeniem prym wiodą świąteczne dekoracje, które tworzy artystka. Ceramiczna stajenka zachwyca. Jednak to nie jedyny pomysł na prezent. Małgorzata Szulc-Wołosowicz w swojej pracowni tworzy także inne dekoracje. Zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć i poszukajcie świątecznych inspiracji.