Niesamowite jachty ścigają się w Gdyni! Na pierwszym miejscu Polacy!

- W końcu nadszedł czas długo przez nas wyczekiwanego wyścigu do Gdyni - naszego portu macierzystego. Będzie wietrznie, 25-30 węzłów, spore zafalowanie, no i temperatura wody wynosi obecnie tylko 4-5 stopni. To dla nas dobry test. Okaże się, która załoga w takich warunkach pożegluje najlepiej – mówił sternik polskiej załogi, Bouwe Bekking.

W regatach, oprócz Sailing Poland, biorą udział załogi z Litwy (Ambersail2), z Holandii (Childhood1) oraz z Austrii (Austrian Ocean Race Team). W klasyfikacji generalnej, po rozegraniu 3 wyścigów przybrzeżnych w Kłajpedzie, polska załoga z kompletem zwycięstw zajmuje pierwsze miejsce.

The Ocean Race Europe to pierwsza, europejska odsłona najtrudniejszych załogowych okołoziemskich regat na świecie – The Ocean Race. Poprzedza ją prolog na trasie Kłajpeda – Gdynia – Sztokholm. Po zakończeniu pełnomorskiego etapu z Litwy do Polski, 11 maja rozegrane zostaną 2 wyścigi przybrzeżne na Zatoce Gdańskiej, a 12 maja o godzinie 12:00 rozpocznie się kolejny morski etapu do Sztokholmu. Ze względu na trwająca pandemię, wydarzenie ma charakter wyłącznie sportowy. Zmagania, szczególnie wyścigi przybrzeżne będzie można obserwować m. in. z Bulwaru Nadmorskiego w Gdyni, molo w Sopocie, gdzie przewidziany jest znak zwrotny, z trójmiejskich plaż, a także z pokładów prywatnych jachtów.