Niemcy - Węgry NA ŻYWO 23.06.2021 r. Gdzie oglądać transmisję TV i stream w internecie? Wynik meczu, online, relacja

Niemcy - Węgry, EURO 2020, 23.06.2021

Niemcy - Węgry, EURO 2020, 23.06.2021: Węgrzy będą chcieli znowu zaskoczyć?

Węgrzy z pewnością przystąpią bez kompleksów z reprezentacją Niemiec. Zremisowali w poprzednim meczu z mistrzami świata, Francuzami, a to z pewnością dało im więcej wiary w siebie.

Niemcy z pewnością nie zlekceważą rywala i przystąpią do meczu mocno skoncentrowani. Tym bardziej że wciąż mają szansę na zwycięstwo w grupie, a do zapewnienia sobie awansu potrzebują jeszcze jednego punktu. Niemcy pokazali ofensywny oraz skuteczny futbol z Portugalią i będą chcieli to kontynuować.

Niemcy - Węgry, EURO 2020. Kursy, typy bukmacherów