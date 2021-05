Niemcy, Austria i Białoruś rywalami grupowymi Polaków w mistrzostwach Europy w piłce ręcznej 2022

Piłka ręczna mistrzostwa Europy w styczniu 2022 roku

Poznaliśmy rozstawienie 24 drużyn narodowych w sześciu grupach podczas mistrzostw Europy w piłce ręcznej 2022. Polacy trafili do grupy D, gdzie mierzyć się będą z teoretycznie najmocniejszymi Niemcami, mocnymi Austriakami oraz Białorusinami.

- Trafiłem z moimi przypuszczeniami bo chciałem zagrać w grupie z Niemcami i Austriakami. Myślę, że możemy być zadowoleni z losowania. Aczkolwiek na tym poziomie wszystkie drużyny prezentują wyskoki poziomi. Będziemy walczyć i wierzę w to, że możemy wygrać z każdym przeciwnikiem – skwitował losowanie Adam Morawski, bramkarz reprezentacji Polski.

- Ktoś może powiedzieć, że mieliśmy szczęście większe lub mniejsze. Prawda jest taka, że wszystkie zespoły z naszej grupy maja taką siłę, że na ostatnich mistrzostwach Europy wygrywały. Pokazywały, że mają jakość. Bezsprzecznie najmocniejszą drużyną w grupie są Niemcy. W pełnym składzie jest to zespół, który walczy o medale. Białoruś w ostatnich latach pokazuje, że z tymi zawodnikami, którzy grają w Kielcach, są groźni dla wszystkich. Jeśli chodzi o Austriaków, to dużo będzie zależało czy do gry po kontuzji wróci Nikola Bilyk – ocenia Patryk Rombel, selekcjoner reprezentacji Polski w piłce ręcznej.